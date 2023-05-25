Салихова — об освобождении Ларина: это очень хорошая новость!

Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала освобождение судом из-под стражи экс-президента «Чертаново» Николая Ларина.

«Это очень хорошая новость! Ларин сделает много полезного для российского футбола», — цитирует Салихову издание Sport24.

Накануне, напомним, бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина освободили из-под стражи. Мосгорсуд принял апелляцию защиты экс-директора «Чертаново».

На состоявшемся заседании Ларин лично выступил по апелляции на приговор суда. Он попросил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Сторона обвинения просила ужесточить приговор.

Сам Ларин рассказал, что очень эмоционально воспринял решение суда, и заявил, что справедливость восторжествовала.