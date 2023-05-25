Салихова — об освобождении Ларина: это очень хорошая новость!
Поделиться
Супруга экс-владельца «Спартака» Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала освобождение судом из-под стражи экс-президента «Чертаново» Николая Ларина.
«Это очень хорошая новость! Ларин сделает много полезного для российского футбола», — цитирует Салихову издание Sport24.
Накануне, напомним, бывшего директора «Чертаново» Николая Ларина освободили из-под стражи. Мосгорсуд принял апелляцию защиты экс-директора «Чертаново».
На состоявшемся заседании Ларин лично выступил по апелляции на приговор суда. Он попросил назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Сторона обвинения просила ужесточить приговор.
Сам Ларин рассказал, что очень эмоционально воспринял решение суда, и заявил, что справедливость восторжествовала.
Комментарии
- 25 мая 2023
-
10:01
-
09:58
-
09:58
-
09:47
-
09:39
-
09:37
-
09:34
-
09:30
-
09:23
-
09:23
-
09:17
-
09:10
-
09:04
-
09:04
-
08:46
-
08:42
-
08:30
-
08:23
-
07:51
-
07:41
-
07:08
-
06:59
-
06:41
-
06:20
-
06:08
-
06:04
-
05:47
-
05:39
-
05:01
-
04:58
-
04:45
-
04:39
-
04:24
-
04:04
-
03:55
Партнерский контент