Шпинёв: Алексей Миранчук всегда будет востребован в Италии

Футбольный агент Вадим Шпинёв высказался о будущем российского полузащитника Алексея Миранчука. Напомним, права на футболиста принадлежат «Аталанте», однако он играет на правах аренды за «Торино». Туринский клуб ещё не определился с выкупом Миранчука, поэтому его будущее в подвешенном состоянии
«По выкупу Алексея Миранчука нет новостей и не будет пока что. Мы что-то узнаём ближе к трансферному окну. У футболиста с клубом есть трудовые отношения, действующий договор. В любом случае Алексей трудоустроенный, и в Италии он всегда будет востребованным. Может быть, не в «Интере» или не в команде чемпиона Италии, но будет востребован. Нет никаких переживаний, как минимум, «Аталанта» обладает правами на него. Выкупит «Торино» или нет, зависит от президента команды», — приводит слова Шпинёва Metaratings.
- 25 мая 2023
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