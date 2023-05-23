Фабио Капелло оценил перспективы Алексея Миранчука в Серии А

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло поделился мнением о будущем полузащитника «Торино» Алексея Миранчука в Серии А. По мнению именитого тренера, Миранчук способен продолжить карьеру в Италии.

«Подходит ли Серия А Миранчуку? Да, вполне. У него есть все качества для того, чтобы заиграть в большинстве итальянских команд. Здесь он стал сильнее, со временем приобрёл уверенность. Думаю, Алексей способен остаться и продолжить карьеру в Италии», — приводит слова Капелло «РБ Спорт».

В сезоне-2022/2023 Алексей Миранчук выступает за «Торино» на правах аренды, права на игрока принадлежат «Аталанте». На данный момент 27-летний российский футболист провёл 27 матчей в Серии А за «Торино», забил 4 гола и сделал 5 результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость российского полузащитника в € 12 млн.

Алексей Миранчук вернулся к тренировкам с «Торино»: