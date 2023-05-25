«ПСЖ» сделал предложение «Ман Сити» по трансферу Бернарду Силвы
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Французский «ПСЖ» сделал предложение «Манчестер Сити» по трансферу нападающего Бернарду Силвы. Об этом сообщает инсайдер Маттео Моретто в своём «твиттере».
По информации источника, руководство «Сити» и сам португальский футболист примут решение о возможном трансфере после завершения текущего сезона. Сейчас Силва сосредоточен на подготовке к финалу Лиги чемпионов и ещё не дал своё согласие на переход.
«ПСЖ» рассматривает Силву как приоритетную цель для усиления состава, однако также присматривается к нападающему немецкого «Айнтрахта» Рандалю Коло Муани.
28-летний Силва забил семь голов и сделал семь результативных передач в 53 сыгранных матчах. Его контракт с «Манчестер Сити» рассчитан до 2025 года.
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