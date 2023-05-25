Яровинский возглавит отдел селекции «Динамо»

Бывший спортивный директор казанского «Рубина» Олег Яровинский станет главой селекционной службы московского «Динамо». Об этом сообщает инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.
По информации источника, на днях Яровинский встречался с руководством бело-голубых, оценил перспективу работы в московском клубе весьма положительно и собирается занять должность главы селекционной службы.
На встрече присутствовал член совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин. На посту главы селекционного отдела бело-голубых Олег Яровинский заменит Наримана Акавова.
До «Рубина», в котором 41-летний Яровинский провёл чуть более трёх лет, российский специалист работал в «Витессе» на должности ассистента главного тренера, «Халле», ЦСКА, «Крыльях Советов» и футбольном клубе «Москва».
- 25 мая 2023
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