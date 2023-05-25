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Аллер: «Бавария» ищет нападающего? Я хочу выиграть титул с «Боруссией»

Аллер: «Бавария» ищет нападающего? Я хочу выиграть титул с «Боруссией»
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Себастьен Аллер высказался о своём возможном переходе в мюнхенскую «Баварию», заявив, что не заинтересован в этом, так как хочет выиграть чемпионский титул с дортмундцами.

«Бавария» ищет нападающего? Переход туда мне не интересен. Я хочу выиграть титул с «Боруссией», — приводит слова Аллера Sport Bild.

28-летний Аллер сыграл за «Боруссию» 21 матч в текущем сезоне, отметившись в этих играх девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.

За тур до конца чемпионата Германии «Боруссия» лидирует в турнирной таблице с 70 набранными очками. «Бавария» идёт на втором месте, отставая от дортмундцев на два очка.

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