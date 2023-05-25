Молодёжный чемпионат мира по футболу — 2023: расписание матчей шестого игрового дня

В эти дни в Аргентине проходит чемпионат мира по футболу среди молодёжных команд (до 20 лет) — 2023. 24 сборные поделены на шесть групп (A-F). Две лучшие команды из каждой группы, а также четыре лучшие команды, занявшие третье место, пройдут в плей-офф. Турнир проходит с 20 мая по 11 июня.
Расписание матчей шестого игрового дня:
25 мая, четверг (время — московское)
Группа F (2-й тур). Франция — Гамбия. 21:00
Группа E (2-й тур). Уругвай — Англия. 21:00
26 мая, пятница
Группа F (2-й тур). Южная Корея — Гондурас. 00:00
Группа E (2-й тур). Иран — Тунис. 00:00
Финальный матч состоится 11 июня. Действующим чемпионом мира является молодёжная сборная Украины, которая выиграла турнир в 2019 году. В 2021-м чемпионат мира не проводили из-за пандемии коронавируса.
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