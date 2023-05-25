Эдерсон: только Холанд был звездой на момент перехода в «МС». Все остальные нет

Голкипер «Манчестер Сити» Эдерсон считает, что большинство игроков «горожан» стали намного лучше, работая бок о бок с главным тренером Хосепом Гвардиолой.
«Если взглянуть на нашу команду, то можно прийти к выводу, что, вероятно, Холанд — единственный игрок, который попал во все заголовки газет, когда присоединился к клубу. Такие люди, как я, Эмерик Лапорт, Джон Стоунз, Рубен Диаш и Бернарду Силва, не были звёздами футбола, когда переходили в «Сити».
Мы стали значительно лучше, работая с Пепом, потому что он способен выжать максимум из каждого игрока. Это определённо одна из его сильных сторон. Игроки доверяют ему и его процессу.
Он очень требователен, но в то же время он даёт нам свободу и уверенность, чтобы быть самими собой на поле. Поразительно, сколько игроков прибавили, работая с ним в «Сити». Это безумие», — цитирует Эдерсона FourFourTwo.
- 25 мая 2023
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