«Давайте подождём». Агент Вендела — о возможном переходе игрока в «Рому»

Футбольный агент Тьяго Рибейро, представляющий интересы полузащитника санкт-петербургского «Зенита» Вендела, отреагировал на слухи о возможном переходе футболиста в итальянскую «Рому» в летнее трансферное окно. Представитель бразильца заявил, что ничего не знает об этом.

«Вендел очень счастлив в «Зените». Всякий раз, когда открывается рынок, появляются новости о лучших игроках. И Вендел не будет исключением, но давайте будем осторожны и подождём. Вендел ничего не знает, и мы тоже!» — приводит слова Рибейро «Спорт-экспресс».

Ранее о возможном переходе Вендела в «Рому» сообщили итальянские СМИ. В 33 матчах текущего сезона за «Зенит» во всех турнирах полузащитник отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами.