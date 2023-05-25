Защитник «Торпедо» Шляков рассказал о мотивации после вылета команды из РПЛ

Защитник московского «Торпедо» Евгений Шляков считает, что чёрно-белые не будут испытывать недостатка в мотивации после вылета из Российской Премьер-Лиги.

«Мы играем за такой клуб, свою фамилию, семью, деньги. Мы играем в Премьер-Лиге. Я не знаю, как некоторым людям донести… Да даже не должно быть никакой дополнительной мотивации здесь. Всё на виду. Если человек грамотный, адекватно всё воспринимает, то он будет играть, независимо, есть турнирная мотивация или нет.

Мотивация должна быть всегда. Каждый день — это мотивация. Что по жизни, что в спорте», — сказал Шляков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Московское «Торпедо» лишилось шансов на выживание в Российской Премьер-Лиге после поражения в матче 27-го тура с ЦСКА (0:3) в середине мая.