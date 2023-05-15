Президент «Торпедо» Савин: Клотет выразил готовность тренировать клуб в ФНЛ
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Президент «Торпедо» Ярослав Савин заявил, что испанский специалист Жозеп Клотет готов продолжить работу с командой в Первой лиге. Напомним, накануне стало известно, что автозаводцы потеряли математические шансы на сохранение прописки в Российской Премьер-Лиге.
«Когда мы вели переговоры с Клотетом, он понимал, что команда идёт на вылет. Он выразил готовность тренировать клуб в ФНЛ — сейчас ничего не изменилось. Мы сразу это обсуждали. «Торпедо» обязательно вернётся в РПЛ уже в следующем сезоне», — сказал Ярослав Савин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
В матче 27-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023 «Торпедо» проиграло ЦСКА со счётом 0:3. Игра проходила в Москве.
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