Сафонов через суд потребовал у бывшей жены отдать ему двухлетнюю дочь и платить алименты

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов направил иск к своей бывшей супруге Анастасии об определении места жительства их совместной дочери Майи с отцом, сообщила девушка в своих социальных сетях.
Фото: Социальные сети бывшей супруги Сафонова
Фото: Социальные сети бывшей супруги Сафонова
Также футболист потребовал от бывшей супруги ежемесячную выплату алиментов в размере 13 386 рублей. Дочь Сафонова Майя родилась в июне 2021 года. Девочке ещё не исполнилось двух лет.
Мать девочки обвинила Сафонова в том, что тот не участвовал в жизни дочери, проводя время с «дамами с низкой социальной ответственностью».
24-летний Сафонов — воспитанник «Краснодара». В нынешнем сезоне он сыграл за клуб 35 матчей во всех турнирах, пропустив в них 50 мячей и 11 раз сыграв «на ноль». Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2026 года.
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