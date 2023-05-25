Сафонов через суд потребовал у бывшей жены отдать ему двухлетнюю дочь и платить алименты

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов направил иск к своей бывшей супруге Анастасии об определении места жительства их совместной дочери Майи с отцом, сообщила девушка в своих социальных сетях.

Фото: Социальные сети бывшей супруги Сафонова

Фото: Социальные сети бывшей супруги Сафонова

Также футболист потребовал от бывшей супруги ежемесячную выплату алиментов в размере 13 386 рублей. Дочь Сафонова Майя родилась в июне 2021 года. Девочке ещё не исполнилось двух лет.

Мать девочки обвинила Сафонова в том, что тот не участвовал в жизни дочери, проводя время с «дамами с низкой социальной ответственностью».

24-летний Сафонов — воспитанник «Краснодара». В нынешнем сезоне он сыграл за клуб 35 матчей во всех турнирах, пропустив в них 50 мячей и 11 раз сыграв «на ноль». Контракт футболиста с клубом рассчитан до 2026 года.