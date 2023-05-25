Тарасов: «Локомотиву» надо держаться за Баринова. Он чуть-чуть похож на меня

Бывший полузащитник московского «Локомотива» Дмитрий Тарасов высказался о решении руководства железнодорожников продлить контракт с капитаном команды Дмитрием Бариновым. Экс-футболист считает, что за таких игроков необходимо держаться.

«Я поздравил вчера Дмитрия с продлением контракта с «Локомотивом». Для железнодорожников это хорошая новость. Баринов капитан команды, человек с характером, который может потащить коллектив в сложную минуту. Он уже очень долго находится в клубе, за таких людей надо держаться.

Плюс ли для Баринова продление контракта? Это надо спросить у него. Потому что я знаю, что у Дмитрия было желание уехать в Европу и попробовать свои силы там. Сложно сказать, будет ли теперь это сделать тяжелее.

Баринов теперь сосредоточен на «Локомотиве», но если появится предложение, и он себя проявит, то шанс есть. Нельзя отказываться от мечты, надо идти до конца. Дмитрий из тех, кто может отдавать все силы «Локомотиву» и стремиться к своей цели одновременно. Он похож на меня по типажу чуть-чуть», — приводит слова Тарасова Metaratings.