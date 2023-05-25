Чалханоглу продлит контракт с «Интером» до 2027 года

Турецкий полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу продлит контракт с миланским клубом до 2027 года. Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своём «твиттере».

По данным источника, в ближайшие дни 29-летний полузащитник подпишет соглашение. Чалханоглу договорился с «Интером» по всем деталям нового контракта, который будет рассчитан до лета 2027 года. Сам футболист также подтвердил, что останется в «Интере».

«Принципиальная договорённость достигнута, я очень рад, что продолжу играть здесь», — сказал Хакан Чалханоглу.

В нынешнем сезоне Чалханоглу провёл в составе «Интера» 31 матч в Серии А, забил три гола и отдал шесть результативных передач.

Вместе с чёрно-синими турецкий полузащитник выиграл Кубок Италии и добрался до финала Лиги чемпионов, который состоится 10 июня в Стамбуле. Соперником команды Диего Симеоне будет «Манчестер Сити».