Чалханоглу: сыграть в финале ЛЧ у меня дома, в Турции, это и есть настоящая мечта
Поделиться
Турецкий полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу поделился эмоциями после выхода в финал Лиги чемпионов.
«Не знаю, помните ли вы, но два месяца назад я говорил, о мечте, за которой мы гонимся. И вот мы сыграем в финале у меня дома в Турции. Это и есть настоящая мечта», – приводит слова Чалханоглу пресс-служба УЕФА.
Миланский «Интер» одержал сухую победу над «Миланом» (1:0) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-2022/2023 и по сумме двух матчей вышел в финал турнира. В первом матче «Интер» также оказался сильнее со счётом 2:0.
Таким образом, команда под руководством Симоне Индзаги оставила свои ворота в неприкосновенности в пяти матчах из шести в рамках плей-офф текущего сезона Лиги чемпионов.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 мая 2023
-
08:30
-
08:00
-
07:57
-
07:48
-
07:22
-
06:15
-
05:45
-
04:34
-
04:13
-
03:55
-
03:02
-
02:00
-
01:54
-
01:37
-
01:32
-
00:58
-
00:56
-
00:42
-
00:37
-
00:21
-
00:20
-
00:12
-
00:08
-
00:06
-
00:01
- 16 мая 2023
-
23:55
-
23:55
-
23:55
-
23:54
-
23:53
-
23:53
-
23:53
-
23:44
-
23:33
-
23:21
Партнерский контент