Чалханоглу: сыграть в финале ЛЧ у меня дома, в Турции, это и есть настоящая мечта

Турецкий полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу поделился эмоциями после выхода в финал Лиги чемпионов.

«Не знаю, помните ли вы, но два месяца назад я говорил, о мечте, за которой мы гонимся. И вот мы сыграем в финале у меня дома в Турции. Это и есть настоящая мечта», – приводит слова Чалханоглу пресс-служба УЕФА.

Миланский «Интер» одержал сухую победу над «Миланом» (1:0) в ответном матче полуфинала Лиги чемпионов сезона-2022/2023 и по сумме двух матчей вышел в финал турнира. В первом матче «Интер» также оказался сильнее со счётом 2:0.

Таким образом, команда под руководством Симоне Индзаги оставила свои ворота в неприкосновенности в пяти матчах из шести в рамках плей-офф текущего сезона Лиги чемпионов.