Сутормин: «Зенит» пятый год подряд делает свою работу лучше всех. Выигрывать приятно

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин поделился эмоциями от пятого подряд чемпионства сине-бело-голубых, которое стало для него самого четвёртым в карьере. Футболист признался, что выигрывать всегда приятно, и отметил, что сине-бело-голубые уже пять лет подряд делают свою работу лучше всех.

«Есть ли разница в ощущениях между первым и четвёртым чемпионством? Нет, выигрывать всегда приятно. Это оценка проделанной тобой работы, и приятно, что она именно такая. Чемпионом приятно становиться каждый год.

Конечно, сильно радоваться каждый год не получается, но понимание того, что ты делаешь свою работу, надо признать, пятый год подряд лучше всех… Именно поэтому есть это приятное чувство, которые ты испытываешь каждый год и хочешь его испытывать в дальнейшем», — сказал Сутормин в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».