Сутормин: кто больше всех напился на чемпионском банкете «Зенита»? Да все!

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин рассказал, как команда отмечала пятое подряд чемпионство в РПЛ в этом году, рассказав, что все футболисты сполна насладились алкогольными напитками.

«Кто больше всех напился на чемпионском банкете? Да все, наверное (смеётся)! У нас было фирменное шампанское, всех поливали с автобуса. Кто-то мог получить (улыбается).

Кто больше всех бузил на корпарате? Да никто. Это, мне кажется, больше не к футболистам, а к клубным работникам. Праздник был для всех!» — сказал Сутормин в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».

«Зенит» в пятый раз стал чемпионом России, обыграв в 26-м туре РПЛ московский «Спартак» (2:1). Золотые медали футболисты получили после игры с «Краснодаром» (2:2) в 27-м туре.