Известный блогер раскритиковал Мудрика, который высмеял пожилого мужчину в спортзале

Известный британский блогер по имени Джо, на соцсети которого подписаны почти 7 млн человек, обратился к футболисту «Челси» Михаилу Мудрику. Ранее украинец опубликовал видео, в котором насмешливо показал пожилого мужчину из тренажёрного зала. У старика немного сползли шорты во время упражнения — Мудрик посчитал это забавным и выложил в интернет.

«Этот мужчина в неловкой ситуации, где он немного беззащитен и беспомощен. И ты решил: «Эй, а давай я запишу это на видео, чтобы опубликовать в соцсетях и посмеяться над ним для привлечения внимания». Ты серьёзно? Прости меня за мою риторику, но, чёрт возьми, что с тобой не так? Ты профессиональный футболист, играешь за «Челси»! Ты действительно такой имидж создаёшь для себя и своей команды?» — приводит слова Джо TalkSport.