Мудрик высмеял пожилого мужчину в тренажёрном зале. Видео
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Футболист лондонского «Челси» Михаил Мудрик подвергся критике за публикацию в соцсетях. Украинский спортсмен разместил видео, на котором запечатлён пожилой мужчина во время занятий в тренажёрном зале. В ходе одного из упражнений у старика немного сползли штаны — стала видна часть «пятой точки». Мудрик посчитал это забавным и опубликовал видео в интернете.
Мудрик высмеял пожилого мужчину в тренажёрном зале. Видео:
Напомним, Мудрик присоединился к «Челси» в зимнее трансферное окно сезона-2022/2023. С тех пор он успел провести в английской Премьер-лиге 14 матчей, в которых отметился лишь двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 60 млн.
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