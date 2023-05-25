Футболист лондонского «Челси» Михаил Мудрик подвергся критике за публикацию в соцсетях. Украинский спортсмен разместил видео, на котором запечатлён пожилой мужчина во время занятий в тренажёрном зале. В ходе одного из упражнений у старика немного сползли штаны — стала видна часть «пятой точки». Мудрик посчитал это забавным и опубликовал видео в интернете.

Мудрик высмеял пожилого мужчину в тренажёрном зале. Видео:

Напомним, Мудрик присоединился к «Челси» в зимнее трансферное окно сезона-2022/2023. С тех пор он успел провести в английской Премьер-лиге 14 матчей, в которых отметился лишь двумя результативными передачами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в € 60 млн.