Семак: никогда не устану благодарить Спаллетти за то, что взял меня в свой тренерский штаб

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак вспомнил, как работал под руководством предыдущих тренеров петербургского клуба.
«Видел ли поздравления от Спаллетти и Виллаш‑Боаша с пятым чемпионством и второй звездой на эмблеме? Конечно. Очень приятно! Никогда не устану благодарить того же Лучано за то, что взял меня в свой тренерский штаб. Огромная благодарность [также] Андре Виллаш‑Боашу, Леониду Викторовичу Слуцкому, Мирче Луческу.
Это те тренеры, с которыми я работал. Прекрасные люди и великолепные наставники. Со многими поддерживаем дружеские и приятельские отношения. Они как никто другой понимают, каково это — быть главным тренером «Зенита». Поэтому поздравления от них вдвойне приятны», — цитирует Семака «Матч ТВ».
В 2013 году Сергей Семак вошёл в тренерский штаб «Зенита» в качестве помощника Спаллетти, а после ухода итальянца работал под началом португальского специалиста Виллаш‑Боаша. В 2018 году российский специалист возглавил петербургский клуб, перейдя в него из «Уфы», и выиграл пять чемпионских титулов подряд.
- 25 мая 2023
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