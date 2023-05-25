Сутормин — о переезде в Европу: после «Зенита» приходится делать выбор, нужен интерес

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Алексей Сутормин высказался о возможном переходе в европейский чемпионат, отметив, что для трансфера в Европу после игры за сине-бело-голубых футболист должен получить хорошее предложение, которое показывало бы заинтересованность в нём со стороны новой команды.
«Думал ли попробовать поиграть в Европе? Да, и сейчас думаю. Но многое зависит от предложения. Нужно, чтобы все стороны были заинтересованы. Дай бог, чтобы появился вариант.
Чтобы ехать туда, нужно быть готовым ментально. Взять того же Саню Головина — ему достаточно времени потребовалось на адаптацию. Зависит и от человека. Кому-то легче адаптироваться, кому-то — наоборот.
После «Зенита» нужно достойное предложение. Ты играл в Лиге чемпионов, на стадион приходило по 70 тысяч человек. Естественно, хочешь быть частью этого каждый год. Приходится делать выбор.
Что такое хорошее предложение? Думаю, это заинтересованность в тебе. Чтобы перейти в европейский клуб, должно сложиться много факторов. Посмотреть, в какой футбол играет команда, какой тренер, какие требования, есть ли возможность прогресса в ближайшие годы. Нет такого, чтобы уехать куда-то, [просто] чтобы уехать», — сказал Сутормин в видео на YouTube-канале «СБГ Шоу».
- 25 мая 2023
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