«Манчестер Юнайтед» крупно обыграл «Челси» и поднялся на третье место в АПЛ

«Манчестер Юнайтед» с разгромным счётом 4:1 победил «Челси» в перенесённом матче 32-го тура английской Премьер-лиги. Команды играли на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе со Стюартом Атвеллом (Англия).

На шестой минуте счёт в матче открыл Каземиро. В компенсированное время первого тайма Антони Марсьяль удвоил преимущество хозяев, на 73-й минуте Бруну Фернандеш забил третий гол, реализовав пенальти, а на 78-й минуте Маркус Рашфорд забил четвёртый мяч своей команды. «Челси» отыграл один мяч усилиями Жоау Феликса

Матч первого круга текущего сезона чемпионата Англии между этими командами проходил в Лондоне и завершился ничьей со счётом 1:1.

Благодаря победе «Манчестер Юнайтед» поднялся на третье место в таблице английской Премьер-лиги, набрав 72 очка в 37 матчах. «Челси» располагается на 12-й строчке. Команда заработала 43 очка по итогам 37 встреч.