Тунис разгромил Ирак, Южная Корея сыграла вничью с Гондурасом на ЧМ U20

На молодёжном чемпионате мира в Аргентине завершились последние матчи второго тура.

В группе E сборная Туниса разгромила Ирак со счётом 3:0. Голы забили Юссеф Снана, Шаим Эль-Джебали и Махмуд Гхорбель с пенальти.

После двух туров в группе E лидирует Англия с шестью очками. У Уругвая и Туниса по три балла, но южноамериканская сборная имеет лучшую разницу мячей. У Ирака ноль очков.

В группе F Южная Корея и Гондурас сыграли вничью 2:2. Команда из зоны КОНКАКАФ забила первые два гола в матче: отличились Давид Руис с пенальти и Исаак Кастильо. Корейцы сумели отыграться усилиями Ён-Хак Кима и Сын-Хо Парка.

В группе F лидирует Гамбия с шестью очками. У Южной Кореи четыре балла, у Гондураса один, у Франции ноль.

В следующий игровой день пройдут заключительные матчи групп B и A. 26 мая в 21:00 мск начнутся встречи Эквадор — Фиджи и Словакия — США. 27 мая в полночь по московскому времени будет дан стартовый свисток в играх Новая Зеландия — Аргентина и Узбекистан — Гватемала.