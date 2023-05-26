Тунис разгромил Ирак, Южная Корея сыграла вничью с Гондурасом на ЧМ U20

На молодёжном чемпионате мира в Аргентине завершились последние матчи второго тура.
В группе E сборная Туниса разгромила Ирак со счётом 3:0. Голы забили Юссеф Снана, Шаим Эль-Джебали и Махмуд Гхорбель с пенальти.
После двух туров в группе E лидирует Англия с шестью очками. У Уругвая и Туниса по три балла, но южноамериканская сборная имеет лучшую разницу мячей. У Ирака ноль очков.
В группе F Южная Корея и Гондурас сыграли вничью 2:2. Команда из зоны КОНКАКАФ забила первые два гола в матче: отличились Давид Руис с пенальти и Исаак Кастильо. Корейцы сумели отыграться усилиями Ён-Хак Кима и Сын-Хо Парка.
В группе F лидирует Гамбия с шестью очками. У Южной Кореи четыре балла, у Гондураса один, у Франции ноль.
В следующий игровой день пройдут заключительные матчи групп B и A. 26 мая в 21:00 мск начнутся встречи Эквадор — Фиджи и Словакия — США. 27 мая в полночь по московскому времени будет дан стартовый свисток в играх Новая Зеландия — Аргентина и Узбекистан — Гватемала.
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