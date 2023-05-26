Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Тунис разгромил Ирак, Южная Корея сыграла вничью с Гондурасом на ЧМ U20

Тунис разгромил Ирак, Южная Корея сыграла вничью с Гондурасом на ЧМ U20
Аудио-версия:
Комментарии

На молодёжном чемпионате мира в Аргентине завершились последние матчи второго тура.
В группе E сборная Туниса разгромила Ирак со счётом 3:0. Голы забили Юссеф Снана, Шаим Эль-Джебали и Махмуд Гхорбель с пенальти.

После двух туров в группе E лидирует Англия с шестью очками. У Уругвая и Туниса по три балла, но южноамериканская сборная имеет лучшую разницу мячей. У Ирака ноль очков.

U20 ЧМ-2023 - финальный раунд. Группа E. 2-й тур
26 мая 2023, пятница. 00:00 МСК
Ирак U20
Окончен
0 : 3
Тунис U20
0:1 Snana – 55'   0:2 Эль-Джебали – 57'   0:3 Ghorbel – 86'
Удаления: нет / Nasraoui – 74'

В группе F Южная Корея и Гондурас сыграли вничью 2:2. Команда из зоны КОНКАКАФ забила первые два гола в матче: отличились Давид Руис с пенальти и Исаак Кастильо. Корейцы сумели отыграться усилиями Ён-Хак Кима и Сын-Хо Парка.

В группе F лидирует Гамбия с шестью очками. У Южной Кореи четыре балла, у Гондураса один, у Франции ноль.

U20 ЧМ-2023 - финальный раунд. Группа F. 2-й тур
26 мая 2023, пятница. 00:00 МСК
Южная Корея U20
Окончен
2 : 2
Гондурас U20
0:1 Ruiz – 22'   0:2 Castillo – 51'   1:2 Kim – 58'   2:2 Park – 62'
Удаления: Choi – 90+8' / Ruiz – 26'

В следующий игровой день пройдут заключительные матчи групп B и A. 26 мая в 21:00 мск начнутся встречи Эквадор — Фиджи и Словакия — США. 27 мая в полночь по московскому времени будет дан стартовый свисток в играх Новая Зеландия — Аргентина и Узбекистан — Гватемала.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023