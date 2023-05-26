«Эспаньол» требует аннулировать результат матча с «Атлетико» и может подать в суд

«Эспаньол» требует аннулировать результат матча 36-го тура чемпионата Испании с мадридским «Атлетико» (3:3). В частности, клуб считает, что мяч после удара Антуана Гризманна не пересёк линию ворот, однако арбитр после просмотра VAR его засчитал.

«Единственное изображение предлагает перспективу, с которой невозможно определить, полностью ли мяч вошёл в ворота. Более того, все наши собственные (клубные) и сторонние анализы, к которым мы имели доступ, показали наоборот, что мяч полностью не пересёк линию ворот.

Такой способ разбирательства нарушает протокол VAR, поскольку он корректирует судейское решение, не имея для этого ни единого убедительного доказательства. Таким образом, имеет место фальсификация матча и явная халатность в применении правил и в использовании доступных технологий, что привело к непоправимому ущербу нашему клубу в результате вчерашнего матча и, следовательно, к нашей ситуации в классификации.

«Эспаньол» считает свои права нарушенными, следовательно, мы будем оспаривать матч, сыгранный вчера, и требовать, чтобы результат аннулировали. Также «Эспаньол», защищая свои законные интересы, изучает возможные дополнительные судебные иски в отношении возможного материального ущерба, возникшего в результате этого действия», — говорится в заявлении на официальном сайте.

На данный момент «Эспаньол» занимает предпоследнее место в турнирной таблице, набрав 35 очков.

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