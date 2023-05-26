Артета начал переговоры с «Арсеналом» о новом контракте. Тренер получит повышение зарплаты

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета начал переговоры о новом контракте с клубом. Об этом сообщает FootballTransfers.

По информации источника, совет директоров «Арсенала» хочет продлить контракт с Артетой до 2028 года в качестве награды за прогресс команды, достигнутый при испанском специалисте. Также главный тренер должен получить значительное увеличение заработной платы. «Арсенал» хочет завершить переговоры по всем контрактам и трансферам до старта сезона, который начнётся 19 июля товарищеским матчем в США.

41-летний Артета работает главным тренером «Арсенала» с 2019 года. После 37 матчей в текущем сезоне «канониры» смогли гарантировать себе второе место в АПЛ с 81 набранным очком. Действующий контракт Артеты рассчитан до 2025 года.

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