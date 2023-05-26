«Худший трансфер в истории!» Фанаты «Челси» раскритиковали Мудрика после ужасного промаха
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Украинский вингер Михаил Мудрик продолжает удивлять футбольную Англию со знаком минус. В недавнем матче с «Манчестер Юнайтед» футболист «Челси» ужасно пробил из выгодной позиции — мяч покатился практически параллельно воротам.
Фото: Скриншот DailyStar
За этот промах Мудрик подвергся критике со стороны болельщиков лондонского клуба в соцсетях.
- «Он может стать крутым, но пока что трансфер Мудрика выглядит как худшая сделка в истории».
- «Мы все можем согласиться, что Мудрик — худший трансфер сезона, верно?»
- «Хаверц и Мудрик не соответствуют уровню АПЛ, ужасные футболисты!»
- «Мудрик — ужасный спортсмен, ему нужны серьёзные тренировки. У него есть технические несоответствия, он не знает, как принимать мяч на фланге, и его завершение просто ужасно!»
- «Впервые наблюдаю за игрой Мудрика, этот бедолага ужасен, не так ли?»
- «Мудрика можно считать худшим трансфером в истории, если учитывать его ценник».
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