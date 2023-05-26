«Милан» предложил € 10 млн за грузинского нападающего «Метца» Микаутадзе
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Итальянский «Милан» сделал предложение по трансферу грузинского нападающего французского «Метца» Жоржа Микаутадзе. Об этом сообщает Footmercato.
По информации источника, «Милан» добился значительного прогресса в переговорах по трансферу форварда, сделав предложение на сумму около € 10 млн. Технический директор итальянского клуба Паоло Мальдини уже несколько раз общался с Микаутадзе. «Милан» может отдать игрока в аренду «Метцу», если французский клуб выйдет в Лигу 1.
Также к Микаутадзе интерес проявляет английский «Бёрнли».
22-летний Микаутадзе отметился 24 забитыми мячами и девятью результативными передачами в 38 сыгранных матчах текущего сезона. Его контракт с «Метцем» рассчитан до июня 2026 года.
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