«Милан» предложил € 10 млн за грузинского нападающего «Метца» Микаутадзе

Итальянский «Милан» сделал предложение по трансферу грузинского нападающего французского «Метца» Жоржа Микаутадзе. Об этом сообщает Footmercato.

По информации источника, «Милан» добился значительного прогресса в переговорах по трансферу форварда, сделав предложение на сумму около € 10 млн. Технический директор итальянского клуба Паоло Мальдини уже несколько раз общался с Микаутадзе. «Милан» может отдать игрока в аренду «Метцу», если французский клуб выйдет в Лигу 1.

Также к Микаутадзе интерес проявляет английский «Бёрнли».

22-летний Микаутадзе отметился 24 забитыми мячами и девятью результативными передачами в 38 сыгранных матчах текущего сезона. Его контракт с «Метцем» рассчитан до июня 2026 года.