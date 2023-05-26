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«Челси» настроен перебить предложение «ПСЖ» по игроку «Спортинга» Угарте

«Челси» настроен перебить предложение «ПСЖ» по игроку «Спортинга» Угарте
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Лондонский «Челси» настроен подписать полузащитника лиссабонского «Спортинга» Мануэля Угарте. Об этом сообщает A Bola.

По информации источника, «Челси» планирует перехватить Угарте у французского «ПСЖ», который уже сделал «Спортингу» предложение по трансферу уругвайского полузащитника. Лондонский клуб готов предложить те же € 60 млн и добавить к ним ряд бонусов.

22-летний Угарте провёл 47 матчей за «Спортинг» в текущем сезоне во всех турнирах и отметился одной результативной передачей. Лиссабонский клуб приобрёл уругвайца у «Фамаликана» в 2021 году за € 10,5 млн. Контракт Угарте со «Спортингом» рассчитан до июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока в € 25 млн.

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