Тарханов: Абаскаль дал Соболеву понять — это красная черта

Известный отечественный специалист Александр Тарханов высказался о форварде «Спартака» Александре Соболеве, который получил четырёхматчевую дисквалификацию за свою несдержанность. Напомним, Соболев показал непристойный жест футболисту ЦСКА в матче 28-го тура РПЛ (2:1).

«Конечно, то, что он сделал, это очень неправильно. Но четыре игры дисквалификации, я думаю, вполне достаточно. Споры были, конечно, по этому поводу. Болельщики любят обсудить такие моменты. Кто-то хотел десять матчей дисквалификации, кто-то пару игр – не больше. Хотя, все, конечно, поступок Соболева осудили. Что справедливо… Но мы же помним, что Соболев ещё и шесть матчей на Кубок пропустил тоже из-за дисквалификации. После той всем известной драки в поединке с «Зенитом».

С такими футболистами в команде надо работать очень внимательно. У меня в командах были разные ребята, в том числе и такие. Я работал с ними индивидуально и очень внимательно. Воспитывал, разговаривал… Психологическое воспитание должно быть. Да, он такой игрок. Его раз задели, другой, спровоцировали на что-то, и он даёт сдачи. Соболев — один из основных футболистов команды, конечно, к нему серьёзное внимание соперников. Кто-то может и сознательно провоцировать его на всевозможные негативные поступки на поле, помня о его вспыльчивости. А в итоге – жёлтая карточка от судьи. Это результат несдержанности. Сколько у него предупреждений в этом чемпионате уже было?

Он один из лучших бомбардиров «Спартака». Надо научиться владеть своими нервами. Если бы он был неприметным игроком, никто бы на него и не обращал внимания. Ни соперники, ни болельщики. И я не раз сталкивался как тренер с тем, что какой-то игрок сначала что-то сделает такое, за что его арбитр накажет, а спустя какое-то время этот футболист начинает сожалеть о сделанном. Понимает, что подвёл команду, своих партнёров. Соболев ведь тоже потом извинялся перед болельщиками, так? На поле всё бывает. Соболев не первый год в футболе, давно должен был это понять.

Абаскаль сказал, что в случае повторения проступка Соболева его в команде больше не будет? Я, в принципе, с Абаскалем согласен. Какой смысл тогда держать в команде такого футболиста? Сегодня дали четыре матча дисквалификации, до этого – шесть, завтра могут и на больший срок отстранить. Но если команда на Соболева надеется, а он не играет по причине своей несдержанности, то сами понимаете. Так что Абаскаль, думаю, дал понять: это красная черта...» — приводит слова Тарханова Bobsoccer.