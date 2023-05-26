Павел Погребняк: «Зенит» мог бы составить конкуренцию в нынешнем сезоне Лиги чемпионов

Бывший нападающий «Зенита» Павел Погребняк предположил, что санкт-петербургский клуб составил бы конкуренцию в Лиге чемпионов.

«Конечно, «Зенит» мог бы составить конкуренцию в нынешнем сезоне Лиги чемпионов. Может, результаты на групповом этапе не радовали в последние годы, но то, что Александр Иванович (генеральный директор «Зенита». — Прим. «Чемпионата») сказал — это действительно так. Игра команды и квалификация футболистов «Зенита» полностью соответствуют лигочемпионской истории», — сказал Погребняк в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. «Зенит» досрочно занял первое место в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023, став чемпионом России пятый раз подряд.