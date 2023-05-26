«Есть много недосказанности». Ходоровский — об отстранении игроков «Торпедо»

Член совета директоров московского «Торпедо» Анатолий Ходоровский высказался о ситуации с отстранением ряда футболистов автозаводцев от игры и тренировок с основной командой, отметив, что в ней есть много недосказанности.
Напомним, ранее главный тренер «Торпедо» Жозеп Клотет отстранил от тренировок с основным составом футболистов Илью Кутепова, Юрия Журавлёва и Равиля Нетфуллина.
«В ситуации действительно есть много недосказанности. Я могу сказать, что общаюсь с Равилем Нетфуллиным и пока не готов говорить о конкретике этих вещей. Общаясь с Равилем, сказал ему, что не стоило давать расширенный комментарий в прессе после произошедшего. Он очень правильный человек, профессиональный спортсмен, но в данном случае это было напрасно сделано.
К тому, что конкретно произошло на тренировке, стоит вернуться чуть позже, это совершенно внутренние вещи команды. Наверное, если бы Нетфуллин не комментировал ситуацию в СМИ, всё могло сложиться немного иначе. Но это лишь моё мнение.
В течение сезона у нас были истории, когда тренер не находил общего языка с игроком. После одного из сборов решением Талалаева во вторую команду был переведён Самсонов, позже Клотет вернул его.
Там было недопонимание в определённых вещах, но изначально все договорились, что вопрос остается внутри клуба. Так и произошло, более того, сейчас вся вторая команда переживает из‑за отсутствия Самсонова, потому что он был для них настоящим дядькой», — приводит слова Ходоровского «Матч ТВ».
- 26 мая 2023
-
13:27
-
13:25
-
13:23
-
13:01
-
12:50
-
12:50
-
12:42
-
12:32
-
12:31
-
12:16
-
12:15
-
12:00
-
11:46
-
11:40
-
11:40
-
11:33
-
11:22
-
11:17
-
11:11
-
11:09
-
11:05
-
10:56
-
10:54
-
10:45
-
10:45
-
10:43
-
10:31
-
10:28
-
10:18
-
10:17
-
10:15
-
10:12
-
09:58
-
09:54
-
09:43