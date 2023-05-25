«Торпедо» — «Оренбург». Личка проверит на прочность Клотета

Оренбуржцы подпортили нервы «Зениту», а что будет с командой, вылетевшей в Первую лигу?

27 мая состоится матч 29-го тура РПЛ «Торпедо» – «Оренбург». Начало – в 16:30 мск. Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу оренбуржцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.65. Успех москвичей оценивается аналитиками коэффициентом 4.45. Поставить на ничью предлагают за 4.40.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Торпедо» — «Оренбург» 27 мая 2023 года

Букмекеры считают, что матч «Торпедо» – «Оренбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.07. Поставить на «обе забьют» можно за 1.47.

Анализ и прогноз на матч РПЛ «Торпедо» — «Оренбург» (27.05.2023)

29-й тур чемпионата России по футболу будет предпоследним в этом сезоне. Одна из интересных встреч состоится в Москве на стадионе «Лужники», на котором «Торпедо» примет «Оренбург». Стартовый свисток в матче будет дан в 16:30 мск.

Игру «Торпедо» в последние недели оценивать непросто, так как команда уже ни на что не претендует. Автозаводцы заслуженно покидают РПЛ. Они смогли одержать всего три победы в текущем сезоне, одна из которых техническая над «Пари НН». Также в середине сентября хозяева преподнесли сенсацию, обыграв в дерби ЦСКА (1:0).

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Уже почти два месяца подопечные Жозепа Клотета не демонстрируют даже желания бороться за результат. Шесть поражений подряд, пять из них с разницей минимум в два мяча. Дома клуб проиграл в трёх последних матчах. Можно отметить лишь игру со «Спартаком» (1:2). Автозаводцам удалось сдержать атаку фаворита и даже забить гол в самой концовке.

Стоит отметить, что у «Торпедо» хватает проблем, не связанных с результатами. Футболисты недовольны работой испанского тренера, предпочитающего жёсткую дисциплину. Клубу грозит трансферный бан из-за финансовых проблем. Поэтому даже в последнем домашнем матче РПЛ настрой команды ставится под сомнение.

В чём точно можно не сомневаться, так это в результативности предстоящей игры. Оборона «Торпедо» не в лучшем состоянии. В шести последних матчах автозаводцы пропустили 20 голов, что в среднем больше трёх за игру. В то же время в четырёх встречах москвичи забивали хотя бы один гол. Только ЦСКА и «Динамо» не пропустили от них, выиграв с одинаковым счётом (3:0).

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«Оренбург» в этом сезоне закрепился в статусе самой весёлой команды чемпионата. У него четвёртый показатель по забитым мячам, но также третий по пропущенным. В среднем в матчах оренбуржцев забивается почти по два гола. Разница мячей отрицательная – 52:54. Нужно отдать должное гостям, ведь они никогда не изменяли своему атакующему стилю даже в ущерб турнирным целям.

В данный момент у «Оренбурга» нет задач. Да, теоретически можно подняться с восьмой строчки на седьмую, но это ничего клубу не даст. Ниже десятого места он тоже опуститься не сможет. Команда Марцела Лички спокойно доигрывает сезон и будет радовать болельщиков атакующим футболом.

В последнем туре оренбуржцы отобрали очки у «Зенита», который после оформления чемпионского титула играл неосновным составом (2:2). Ничья обидная, так как последний гол «Оренбург» пропустил на пятой добавленной к игре минуте. Теперь есть шанс добиться большего с соперником со дна таблицы.

В первом круге особо яркой игрой эти команды не удивили. «Оренбург» победил со счётом 1:0. Тем не менее всего в 7 из 28 туров РПЛ с участием оренбуржцев не пробивался стандартный тотал голов. А в 16 встречах болельщики на стадионе видели минимум четыре гола. Можно рассчитывать на подобную результативность вновь.

«Оренбург» плохо играет на чужом поле, а в четырёх последних матчах победил всего лишь раз. Однако «Торпедо» не в том состоянии, чтобы оказать достойное сопротивление. Да и в пяти очных встречах в Москве автозаводцы одержали победу только один раз. Поэтому гости как минимум не уступят, но голов будет много. Логично смотрится ставка на то, что «Оренбург» не проиграет и тотал больше 3.5 мяча за 2.43.

Прогноз и ставка на матч РПЛ «Торпедо» — «Оренбург» 27 мая 2023 года

Матч команд, которые не имеют турнирной мотивации. «Торпедо» много пропускает, но само также старается забивать. «Оренбург» давно стал гарантом атакующего футбола в РПЛ. Команда Лички не сбавляет оборотов под конец сезона и в оставшихся турах намерена добиться максимума. Календарь это позволяет. Класса атаки оренбуржцев хватит, чтобы раздобыть в Москве хотя бы одно очко, но можно рассчитывать и на большее.

Ставка: «Оренбург» не проиграет и тотал больше 3.5 мяча за 2.43.

Экспресс с коэффициентом 7.94.

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