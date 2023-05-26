Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Генсек РФС Митрофанов: проект «Футбол в школе» обходится в 230 миллионов рублей в год

Генсек РФС Митрофанов: проект «Футбол в школе» обходится в 230 миллионов рублей в год
Комментарии

Генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов рассказал о проекте «Футбол в школе». Он сообщил, что для дальнейшего финансирования проекта планируется привлечение букмекеров.

«В настоящий момент проект «Футбол в школе» обходится в 230 миллионов рублей в год, где 135 миллионов рублей — это стоимость экипировки, инвентаря и методическое обеспечение. Оставшаяся сумма — логистика, оплата услуг координаторов в каждом регионе. В следующем году сумма увеличится за счёт добавления новых регионов.

Сейчас проект «Футбол в школе» финансируется за счёт проекта FIFA Legacy. В дальнейшем для финансирования планируем привлечь букмекеров», — передаёт слова Митрофанова корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.

Материалы по теме
В РФС рассказали о задаче увеличения средней посещаемости стадионов до 19 тыс. человек
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023