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Силкин — о словах гендиректора «Зенита»: российские клубы в ЛЧ неконкурентоспособны

Силкин — о словах гендиректора «Зенита»: российские клубы в ЛЧ неконкурентоспособны
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Бывший наставник московского «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева, который заявил, что сине-бело-голубые были бы конкурентоспособны в нынешнем и следующем розыгрышах Лиги чемпионов. Силкин с этим мнением не согласился.

«У «Зенита» за последнее время всегда был неплохой состав. Но уровень нашего чемпионата несравним с Лигой чемпионов. Для того, чтобы хорошо играть в Лиге чемпионов, надо играть там постоянно. Там все команды быстрее думают и исполняют, да и скорость игры там выше — наши команды к этому не готовы. Они могут собраться на один матч, но, как показывает практика, российские клубы в Лиге чемпионов пока неконкурентоспособны. А заявлять можно что угодно», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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