Силкин — о словах гендиректора «Зенита»: российские клубы в ЛЧ неконкурентоспособны

Бывший наставник московского «Динамо» Сергей Силкин отреагировал на слова генерального директора «Зенита» Александра Медведева, который заявил, что сине-бело-голубые были бы конкурентоспособны в нынешнем и следующем розыгрышах Лиги чемпионов. Силкин с этим мнением не согласился.
«У «Зенита» за последнее время всегда был неплохой состав. Но уровень нашего чемпионата несравним с Лигой чемпионов. Для того, чтобы хорошо играть в Лиге чемпионов, надо играть там постоянно. Там все команды быстрее думают и исполняют, да и скорость игры там выше — наши команды к этому не готовы. Они могут собраться на один матч, но, как показывает практика, российские клубы в Лиге чемпионов пока неконкурентоспособны. А заявлять можно что угодно», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
- 26 мая 2023
-
16:23
-
16:17
-
16:15
-
16:12
-
16:12
-
16:06
-
16:03
-
16:00
-
16:00
-
15:53
-
15:49
-
15:39
-
15:32
-
15:31
-
15:30
-
15:14
-
15:13
-
15:06
-
15:03
-
15:00
-
14:48
-
14:42
-
14:34
-
14:33
-
14:30
-
14:28
-
14:25
-
14:22
-
14:04
-
14:00
-
14:00
-
13:56
-
13:47
-
13:37
-
13:30