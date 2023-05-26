А. Медведев: по уровню игры «Зенит» составил бы конкуренцию в прошедшей и будущей ЛЧ

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев предположил, что санкт-петербургский клуб составил бы серьёзную конкуренцию в Лиге чемпионов.
«К сожалению, мы не являемся участниками еврокубков. Не буду скрывать, как это нас разочаровывает. Не надо говорить, что было бы, если бы, но и по составу, и по уровню игры — я уверен, что «Зенит» составил бы очень серьёзную конкуренцию в прошедшем сезоне Лиги чемпионов и в будущем», — сказал Медведев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Зиминым.
Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. «Зенит» досрочно занял первое место в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023, став чемпионом России пятый раз подряд.
- 26 мая 2023
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