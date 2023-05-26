Валерий Гладилин: «Зенит» мог бы попасть в десятку лучших клубов нынешней Лиги чемпионов

Бывший футболист Валерий Гладилин предположил, как «Зенит» выступил бы в Лиге чемпионов.

«Тот состав, который имеет «Зенит» — конкурентноспособен для Лиги чемпионов. Они могли бы попасть в десятку лучших клубов нынешнего сезона ЛЧ. Конечно, бороться за трофей ещё рановато. Но команда Семака созрела — она находится в хороших кондициях. Все футболисты, особенно легионеры, в расцвете сил — они в состоянии играть в Лиге чемпионов на хорошем уровне», — сказал Гладилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Загорским.

Напомним, сборная России и российские клубы отстранены от международных турниров после начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года. «Зенит» досрочно занял первое место в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023, став чемпионом России пятый раз подряд.