Ловчев: ЦСКА — фаворит в борьбе за второе место. Армейцы сами могут решать судьбу серебра

Известный в прошлом футболист «Спартака» Евгений Ловчев считает, что фаворитом в борьбе за второе место в РПЛ сезона-2022/2023 является московский ЦСКА. Эксперт подчеркнул, что армейский клуб имеет возможность самостоятельно решать судьбу серебряных медалей, а не смотреть на матчи прямых конкурентов.

«Сможет ли ЦСКА прийти в себя после осечки в дерби? Футболисты — люди, привыкшие как побеждать, так и уступать. Это часть их профессии. Есть такой закон: как только матч закончился, ты должен его забыть. Более того, армейцы остались на втором месте и имеют возможность самостоятельно решать судьбу серебра, хотя их и ждут две встречи с довольно сильными соперниками. Что касается дерби, «Спартак» взял верх за счёт того, что прибавил в концовке, но в целом подопечные Владимира Федотова выглядели неплохо и поражения не заслуживали. Конечно, неприятно допускать осечку, когда находишься на хорошем ходу, но нет ни одной серии, которая бы не заканчивалась. Одна неудача не способна пошатнуть уверенность в себе как коллектива в целом, так и отдельных исполнителей.

А «Краснодар» может стать для красно-синих стилистически удобным оппонентом, ведь им будет противостоять атакующая команда, которая, скорее всего, с первых минут пойдёт вперёд, начнёт раскрываться и оставлять свободные зоны. ЦСКА в последнее время прилично смотрится как раз в тех матчах, когда соперник берёт инициативу в свои руки, а не стоит в своей штрафной в полном составе. Поэтому москвичи должны набрать три очка. Я бы их назвал фаворитами в борьбе за вторую строчку», — приводит слова Ловчева RT.