РФС оборудует манеж «Енисея» для работы VAR на стыковых матчах за выход в РПЛ

РФС начал работу по подключению манежа «Енисей» к системе VAR. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«В случае попадания в стыковые матчи «Енисей» с большой долей вероятности проведёт домашний матч в манеже. На этой неделе РФС провёл техническое обследование стадиона и начал перевозку части оборудования из Москвы и Жигулёвска, где был установлен сервер VAR из-за участия «Акрона» в Пути регионов Кубка России.
При этом телевизионный правообладатель считает, что качество трансляции будет ниже, чем стандартная съёмка матчей РПЛ, так как в манеже оборудована только одна удалённая от поля трибуна. Остальные камеры, в том числе угловые и за воротами, будут устанавливаться вплотную к полю. А это значит, что будет укрупнённое изображение и нечёткость из-за возможности оператора не успеть за действиями футболистов. Ещё одна из возможных проблем — перекрытие эпизода с нарушением правил телами игроков, пробегающих вблизи камер», — добавил источник «Чемпионата».
- 26 мая 2023
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