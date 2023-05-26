Комитет по этике РФС пожизненно отстранил двух футболистов

Игроки «СКА-Хабаровск-2» Зийадхан Маммадов и Денис Деркунский пожизненно отстранены от футбольной деятельности, сообщает официальный сайт Российского футбольного союза (РФС).

Сегодня, 26 мая, прошло заседание комитета по этике РФС, на котором решался вопрос наказания футболистов, делавших ставки на игры. По итогам заседания оба вышеуказанных игрока получили наказание в виде пожизненного отстранения от футбола.

Ранее Контрольно-дисциплинарный комитет РФС на заседании, состоявшемся 26 апреля, пожизненно запретил осуществлять любую связанную с футболом деятельность игрокам Денису Деркунскому, Руслану Пидлисняку, Джоси Дзаурову, Зийадхану Маммадову и Гванзаву Магомедову за организацию договорного матча в соревнованиях Второй лиги между командами «Салют Белгород» и «СКА-Хабаровск-2», который состоялся 20 октября 2022 года. Результат матча был аннулирован, а хабаровскому клубу присуждено поражение со счётом 0:3.