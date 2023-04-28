Стали известны подробности раскрытого договорного матча во Второй лиге (ранее — ФНЛ-2). Его провели команды «Салют» (Белгород) и «СКА-Хабаровск-2».

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», в октябре 2022 года 20-летний футболист «Ессентуков» Джоси Дзауров позвонил форварду «СКА-Хабаровск-2» Руслану Пидлисняку и предложил заработать. Нападающему предлагалось организовать нужное количество голов в игре с «Салютом». Пидлисняку также нужно было завербовать кого-то из своих одноклубников, Руслан согласился.

За день до матча Пидлисняк организовал в отеле Белгорода тайную встречу. С одной стороны были начальник «Ессентуков» Гванзав Магомедов и игроки команды Зийадхан Маммадов и Джосси Дзауров, а с другой — несколько игроков «СКА-Хабаровск-2».

Магомедов предложил футболистам несколько вариантов с проигрышем. Игрокам также предлагалось организовать нужное количество голов в матче, согласился Денис Деркунский.

В хабаровской команде сдачу матча футболистом заметили все. После игры партнёры по команде нашли в телефоне Дениса переписку с заказчиками. Больше в составе «СКА-Хабаровск-2» Деркунский не выступал.