Стали известны подробности раскрытого договорного матча во Второй лиге (ранее — ФНЛ-2). Его провели команды «Салют» (Белгород) и «СКА-Хабаровск-2».
Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», в октябре 2022 года 20-летний футболист «Ессентуков» Джоси Дзауров позвонил форварду «СКА-Хабаровск-2» Руслану Пидлисняку и предложил заработать. Нападающему предлагалось организовать нужное количество голов в игре с «Салютом». Пидлисняку также нужно было завербовать кого-то из своих одноклубников, Руслан согласился.
За день до матча Пидлисняк организовал в отеле Белгорода тайную встречу. С одной стороны были начальник «Ессентуков» Гванзав Магомедов и игроки команды Зийадхан Маммадов и Джосси Дзауров, а с другой — несколько игроков «СКА-Хабаровск-2».
Магомедов предложил футболистам несколько вариантов с проигрышем. Игрокам также предлагалось организовать нужное количество голов в матче, согласился Денис Деркунский.
В хабаровской команде сдачу матча футболистом заметили все. После игры партнёры по команде нашли в телефоне Дениса переписку с заказчиками. Больше в составе «СКА-Хабаровск-2» Деркунский не выступал.
- 28 апреля 2023
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