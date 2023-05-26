Эрик Кантона: у французского футбола нет истории

Бывший футболист сборной Франции Эрик Кантона высказал свое мнение об уровне французского футбола. Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» заявил, что Франция –единственная страна в мире, где в одном городе не бывает двух команд.

«У французского футбола нет истории. Это единственная страна в мире, где в одном городе не бывает двух команд. Так что да, есть люди, которые любят футбол, есть настоящие болельщики, но этого недостаточно, чтобы иметь два клуба в одном городе.

И, может быть, я старый ворчун, но я предпочитаю поддерживать футбол, у которого есть душа, в котором есть что-то, что меня трогает. Будь я из Парижа, я бы скорее поехал болеть за «Ред Стар» или «Сент-Уэн», чем за «ПСЖ», – приводит слова Кантона RMC со ссылкой на Le Parisien.