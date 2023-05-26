Галтье — о Месси: Лео провёл очень хороший сезон, намного лучше, чем предыдущий

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье высказался о выступлениях нападающего команды Лионеля Месси в текущем сезоне.

«Лео был безупречен на протяжении всего сезона на тренировках, он усердно работал. Лео — это и есть футбол. Это правда. Я видел это каждый день на тренировках, я также видел это в наших матчах. В этом году у него отличная статистика. Это уже намного, намного лучше, чем в прошлом сезоне. Я думаю, что Лео провёл очень хороший сезон в составе «ПСЖ», но люди по-прежнему ожидают от него гораздо большего», — приводит слова Галтье L’Équipe.

В текущем сезоне 35-летний Месси принял участие в 39 матчах в составе парижского клуба во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 20 голевых передач. Действующий контракт аргентинца с «ПСЖ» истекает ближайшим летом.