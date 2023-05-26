Кечинов: в РПЛ легионеры «Зенита» сильнее футболистов других клубов. Но что было бы в ЛЧ?

Бывший полузащитник сборной России Валерий Кечинов поделился мнением, как «Зенит» выглядел бы на европейской арене.

«Сложно составить конкуренцию, потому что мы не участвуем в Лиге чемпионов и Лиге Европы. «Зенит» варится в собственном чемпионате. Да, на данный он момент сильнее всех. Но я не могу сказать, как выглядел бы «Зенит» на европейской арене.

По европейским меркам «Зенит» будет не так силён, как в России. В РПЛ легионеры «Зенита» гораздо сильнее ведущих футболистов других клубов. Но что было бы в Лиге чемпионов? Есть сомнения. Ещё до отстранения участвовали в Лиге чемпионов и не выходили из группы. Как сейчас смотрелись бы в еврокубках — это большой вопрос», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.