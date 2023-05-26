Ротен: Кантона не Зидан, так что не стоит воспринимать его слова как божью истину

Бывший футболист «ПСЖ» Жером Ротен, ныне являющийся ведущим авторской передачи на RMC, ответил Эрику Кантона. Ранее легенда «Манчестер Юнайтед» заявил, что у французского футбола нет истории.

«Меня забавляет, когда Эрик Кантона говорит о футболе, потому что сам он добровольно ушёл из футбола, а когда ты находишься вовне, ты всё видишь по-другому. Он несколько раз говорил, что чувствует себя скорее англичанином, чем французом. Себя же я считаю патриотом, я ярый защитник Франции, даже если у нас не всё идеально. Мне кажется, если ты уезжаешь за границу, зарабатываешь там деньги и водружаешь где-нибудь французский флаг, ты должен горой стоять за честь Франции, а он порочит нашу страну.

Он говорит, что у Франции нет футбольной истории, но у нас не единственная страна в мире, столица которой не имеет двух великих клубов. Он говорит о «Ред Стар», но я бы рассмеялся, если бы он рассказал мне об истории этого клуба. Ладно, у Парижа есть проблемы, но мы не узнали от Кантона, при чём тут «ПСЖ».

И это не вина Франции, что у него не получилось выдающейся карьеры в сборной, потому что из-за своего характера он разругался со всеми французскими тренерами. Остановитесь на секунду, постарайтесь быть честным и отпустите своё разочарование. Пожалуйста, не говорите больше о футболе.

Эрик Кантона – это не Зинедин Зидан, так что не стоит воспринимать его слова как божью истину. Французский футбол имеет славную историю, она не должна измеряться в количестве международных титулов, но и трофеев у нас достаточно. Это «Сент-Этьен» Ларке, «Монако» до, во время и после меня, «Марсель» тоже вписал своё имя в историю Лиги чемпионов, «ПСЖ» выигрывал Кубок кубков. И я уже не говорю о национальной команде, которая является одной из лучших в мире. Впрочем, тут действительно его поколению нечем похвастать», – сказал Ротен в эфире RMC.