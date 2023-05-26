Дмитрий Баранник: хочу, чтобы в «Зените» играло как можно больше собственных воспитанников

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник поделился мнением о том, что сейчас в команде не так много воспитанников.

«Раз пять чемпионств подряд, то сейчас лучший период в истории клуба. Этот результат показывает силу сегодняшней команды.

В перепродаже игроков я не вижу ничего плохого. Конечно, я как выходец ленинградского футбола хочу, чтобы в команде играло как можно больше собственных воспитанников, но реалии выглядят иначе. Надеюсь, со временем в клубе восторжествует разумный симбиоз, а на поле будут выходить наши воспитанники и сильные иностранцы», — приводит слова Баранника «Евро-Футбол.Ру».

Напомним, «Зенит» досрочно занял первое место в Российской Премьер-Лиге сезона-2022/2023, став чемпионом России пятый раз подряд.