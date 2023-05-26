Ираола покинет «Райо Вальекано» ради более амбициозного проекта

Баскский специалист Андони Ираола не намерен продлевать сотрудничество с «Райо Вальекано». Как только команда официально решила задачу по сохранению места в испанской Ла Лиге, руководство клуба предложило тренеру новый договор с повышением зарплаты и обязательством попытаться сделать ещё один шаг вперёд в спортивном плане. Ираола, утверждавший, что с «Райо» сложно добиться ещё одного рывка, считает, что готов искать клуб с более амбициозными целями. Об этом сообщает Marca.
40-летний специалист ещё не решил, где именно хочет продолжить карьеру, но предметный интерес к нему проявляют два английских клуба, а также испанские «Вильярреал» и «Севилья». Баск тем временем не исключает возможности взять годичный перерыв и дождаться проекта, который его убедит.
В феврале прошлого года у Ираолы уже был шанс перейти в «Лидс Юнайтед». Баск приветствовал такой вариант, и британцы были готовы заплатить неустойку, затребованную «Райо Вальекано», но именно тренер в конце концов поставил точку в переговорах. Он не считал своевременным покидать клуб, с которым добился больших успехов в последние годы, на середине пути.
Ираола возглавил «Райо» в августе 2020 года. Под его руководством клуб сумел вернуться в Ла Лигу и во второй раз в истории вышел в полуфинал Кубка.
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