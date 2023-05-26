Ррахмани подписал новый долгосрочный контракт с «Наполи»

Новоиспечённый чемпион Италии «Наполи» объявил о подписании нового контракта с центральным защитником Амиром Рахмани. По этому договору защитник останется игроком «партенопейцев» до лета 2027 года с возможностью продления сотрудничества ещё на один год, сообщает пресс-служба неаполитанцев.

29-летний футболист стал одной из главных фигур чемпионского состава под руководством Лучано Спаллетти в этом сезоне. Он провёл 27 матчей в Серии А и сыграл бы больше, если бы не травма, случившаяся перед паузой на чемпионат мира в ноябре. Косовский игрок стал автором двух голов в сезоне, а в общей сложности на его счету семь точных ударов с момента перехода из «Вероны» в 2020 году.

Действие предыдущего контракта Ррахмани истекало в конце сезона-2023/2024, но после того, как он помог «Наполи» завоевать первое за 33 года скудетто, руководство решило вознаградить футболиста. И заодно обезопасить своё будущее, поскольку партнёр Ррахмани по центру обороны Ким Мин Джэ с большой долей вероятности уже этим летом перейдёт в один из клубов английской Премьер-лиги.