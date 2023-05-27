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Квальярелла не смог сдержать слёз, покидая поле под аплодисменты болельщиков «Сампдории»

Квальярелла не смог сдержать слёз, покидая поле под аплодисменты болельщиков «Сампдории»
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Нападающему «Сампдории» Фабио Квальярелле стоя аплодировали болельщики стадиона «Луиджи Феррарис», провожая ветерана с поля во время замены. Для 40-летнего футболиста матч чемпионата Италии с «Сассуоло» может стать последней домашней игрой в карьере.

Опытнейший бомбардир сыграл решающую роль в том, чтобы «Сампдория» избежала поражения в заключительной домашней игре сезона – именно его активность привела к автоголу Матеуса Энрике, благодаря которому счёт стал равным (2:2).

Вскоре после этого четвёртый арбитр поднял табличку с номером Квальяреллы, и капитан начал идти в сторону скамейки запасных. Однако, не дойдя до них, он остановился, поклонился болельщикам «Сампдории» за воротами и поаплодировал всем четырём трибунам. Затем игрок не смог сдержать эмоций, разрыдавшись прямо на поле. Партнёры по команде подошли утешить ветерана, что сделало момент по-настоящему трогательным. Капитанскую повязку Квальярелла передал Маноло Габбьядини, автору первого гола в ворота «Сассуоло».

Напомним, «Сампдория» по итогам сезона вылетела в Серию B. Являясь воспитанником «Торино», Квальярелла поиграл в Италии за такие клубы, как «Фиорентина», «Удинезе», «Асколи», «Наполи» и «Ювентус». В общей сложности в Серии А он забил 182 гола в 555 матчах.

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