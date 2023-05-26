«Сампдория» сыграла вничью с «Сассуоло» в чемпионате Италии

Завершился матч 37-го тура итальянской Серии А, в котором «Сампдория» на своём поле принимала «Сассуоло». Игра проходила в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и закончилась вничью со счётом 2:2.
Открыл счёт на восьмой минуте нападающий «Сампдории» Маноло Габбьядини. Преимущество хозяев долго не продержалось, спустя три минуты они превратились в отстающих. На девятой минуте Доменико Берарди восстановил равновесие, на 11-й Матеус Энрике вывел вперёд гостей. Уйти от поражения «Сампдория» смогла благодаря автоголу – на 78-й минуте Мартин Эрлич поразил свои ворота и установил окончательный счёт – 2:2.
«Сампдория», занимающая последнее место в таблице Серии А, набрала 19 очков в 37 матчах. Команда досрочно лишилась шансов сохранить место в элитном дивизионе. «Сассуоло» располагается на 13-й строчке, в активе команды 45 очков.
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