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Лапорта: у «Барселоны» будет лучший стадион в мире после реконструкции

Лапорта: у «Барселоны» будет лучший стадион в мире после реконструкции
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта считает, что «Камп Ноу» будет лучшим стадионом мира после реконструкции.

«У нас будет лучший стадион в мире. Мы сохраним первые две трибуны, потому что панорамный вид с них впечатляет, это уникальный храм. Миджанс был гением, когда проектировал его.

Третья трибуна будет более комфортной и безопасной. Там не будет козырька, но трибуны будет прикрыты. Никто не промокнет. Ещё у нас будет хорошая команда. С Педри, Гави, Араухо, Бальде, которые призваны быть нашими ориентирами настоящего и будущего, – приводит слова Лапорты Sport.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании «Барселона» располагается на первой строчке турнирной таблицы, набрав 85 очков и обеспечив себе титул.

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